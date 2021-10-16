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Caracol: Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата Сааба, обвиненного в коррупции

Власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году, сообщила радиостанция Caracol.
РИА Новости
В США Сааба обвиняют в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства.
РБК
Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола.
ТАСС
Весной 2021 года Верховный суд Кабо-Верде удовлетворил запрос США, однако решение оставалось за правительством государства.
РБК

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