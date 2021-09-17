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Cardano, Chiliz и другие токены с высоким потенциалом роста до конца года

Обновление добавило в блокчейн Cardano поддержку смарт-контрактов и возможность создавать децентрализованные приложения (dApps).
ПРАЙМ
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рекомендует криптоинвесторам прежде всего обратить внимание на Ethereum.
ПРАЙМ
По мнению аналитика, на котировках альткоина положительно отразится выход хардфорка Alonzo, который произошел 12 сентября.
ПРАЙМ
Риском для данного сценария может послужить ухудшение конъюнктуры для криптовалютного рынка, в связи с чем рост Solana может отложиться на неопределенное время.
РБК

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