РБКCardano, Chiliz и другие токены с высоким потенциалом роста до конца годаОбновление добавило в блокчейн Cardano поддержку смарт-контрактов и возможность создавать децентрализованные приложения (dApps).ПРАЙМРуководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рекомендует криптоинвесторам прежде всего обратить внимание на Ethereum.ПРАЙМПо мнению аналитика, на котировках альткоина положительно отразится выход хардфорка Alonzo, который произошел 12 сентября.ПРАЙМРиском для данного сценария может послужить ухудшение конъюнктуры для криптовалютного рынка, в связи с чем рост Solana может отложиться на неопределенное время.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИнвестидея: покупка Solana с возможной доходностью в 25%РБКвчера в 04:29Показать все источникиОценить1Поделиться