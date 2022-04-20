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Carlsberg Group может продать российский бизнес AB InBev Efes

Как стало известно “Ъ”, объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes.
Коммерсантъ
В Carlsberg Group отказались от комментариев.
Коммерсантъ
AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, в котором последняя владеет контролирующей долей.
Коммерсантъ
AB InBev Efes управляет 11 заводами в РФ, производит пиво под брендами "Клинское", "Белый медведь", "Сибирская корона", Velkopopovicky Kozel и др.
Интерфакс

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Carlsberg Group может продать свой российский бизнес AB Inbev Efes
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Carlsberg Group может продать российский бизнес AB InBev Efes
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