Силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Глава комитета по законодательству парламента Республики Крым Сергей Трофимов заявил, в свою очередь, что буква Z стала только символом освобождения «от неофашизма», и призвал проверить трактовку этого символа Поклонской экспертным сообществом, после чего, продолжил он, при наличии дискредитирующих признаков будет принято незамедлительное решение.
Затягивание канцлером Германии Олафом Шольцем принятия решения о поставках тяжелых вооружений на Украину может обернуться острым внутриполитическим кризисом в ФРГ и в конечном итоге привести к отставке главы правительства.