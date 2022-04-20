Старший юрист антимонопольной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова говорит, что сделка может быть согласована, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит, что у объединенной компании даже при существенной доле фактически нет рыночной власти.
Оперативная группа военных экспертов Донецкой Народной Республики вместе с представителями Следственного комитета России обнаружили на территории мариупольской больницы №4 26 погибших гражданских лиц, ставших жертвами обстрелов со стороны украинских националистов.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на ежегодном Боаоском форуме раскритиковал политику односторонних санкций и двойных стандартов, которые «подрывают мир и безопасность на всей планете», передает Reuters.
«В городе Изюме Харьковской области военнослужащими центра специального назначения Росгвардии при проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас, которые были уничтожены накладным зарядом», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.