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Carlsberg Group может продать российский бизнес AB InBev Efes

Как стало известно “Ъ”, объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes.
Коммерсантъ
В Carlsberg Group отказались от комментариев.
Коммерсантъ
Старший юрист антимонопольной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова говорит, что сделка может быть согласована, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит, что у объединенной компании даже при существенной доле фактически нет рыночной власти.
Коммерсантъ
Один из консультантов по M&A считает передачу "Балтики" AB InBev Efes "единственным разумным вариантом".
РИА Новости

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Датская пивоварня Carlsberg Group нашла покупателя для «Балтики»
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