Второй заинтересованной стороной является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году и которая с 1968 года имеет лицензию на продажу Coca-Cola в Израиле.
Carlsberg Group в конце марта сообщила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, о прекращении производства, продажи и рекламы бренда Carlsberg, а также о стратегическом пересмотре присутствия компании в РФ.
Замглавы МИД Александр Грушко выразил надежду, что здравомыслие не позволит ЕС «играть с огнем», и Европа не будет устраивать экономическую и политическую блокаду анклава России — Калининградской области, сообщает ТАСС.