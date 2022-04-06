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Carlsberg может продать «Черноголовке» свои российские активы

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведет с группой компаний "Черноголовка" переговоры о российском бизнесе, который компания решила выставить на продажу.
Газета.Ru
Второй заинтересованной стороной является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году и которая с 1968 года имеет лицензию на продажу Coca-Cola в Израиле.
ТАСС
По последним сведениям, бизнес датской группы в РФ оценивался в 2,93 миллиарда рублей, передает
 издание Berlingske.
Компания
Carlsberg Group в конце марта сообщила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, о прекращении производства, продажи и рекламы бренда Carlsberg, а также о стратегическом пересмотре присутствия компании в РФ.
ТАСС

Подробнее о событии

Датское СМИ: Carlsberg может продать российские активы «Черноголовке»
Коммерсантъ04:55
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Ведомости03:13
СМИ: Carlsberg ведет переговоры с «Черноголовкой» о продаже активов в РФ
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Berlingske: Carlsberg ведет переговоры с «Черноголовкой» и израильской группой CBC о продаже бизнеса
ПРАЙМ03:27
Carlsberg Group не будет продавать российский актив по частям
Коммерсантъ Самара4 апреля в 15:21

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