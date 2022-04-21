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Carlsberg объявила, что на продажу российского бизнеса уйдет до года

Carlsberg Group в конце марта сообщила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, о прекращении производства, продажи и рекламы бренда Carlsberg, а также о стратегическом пересмотре присутствия компании в РФ.
ТАСС
"Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по справедливой стоимости, что в настоящее время приводит к списанию приблизительно 9,5 миллиарда датских крон (1,39 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.
РИА Новости
По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 млрд крон ($2,93 млрд).
ТАСС
В 2021 году выручка и операционная прибыль бизнеса в России составили $960 млн и $100,41 млн соответственно.
ТАСС

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