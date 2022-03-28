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Carlsberg объявила об уходе из России

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group уходит из России.
ТАСС
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива.
РИА Новости
В 2021 году выручка и операционная прибыль бизнеса в России составили 6,5 млрд датских крон ($960 млн) и 682 млн ($100,41 млн) датских крон соответственно.
ТАСС
О своём решении покинуть российский рынок также сообщила международная пивоваренная компания Heineken.
RT на русском

Подробнее о событии

Carlsberg покидает российский рынок
Газета.Ru08:57
Carlsberg решила полностью уйти из России
РБК09:13
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