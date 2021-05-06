Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Cбербанк одновременно с повышением ипотеки увеличит ставку по вкладу

Сбербанк с 7 мая повысит процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент». Об этом компания сообщила РБК. «Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года)», — уточняется в сообщении.В источнике
НИА-Красноярск
Тульские новости
IrkutskMedia
TV Губерния
Новости Воронежа
Комсомольская правда
Business FM Уфа
Большое Радио
PrimaMedia.ru
НИА Самара
Nord-News
Частник.Ru
Chelindustry.ru
46ТВ
Хабаровский край сегодня
Primpress.ru
Lenta.ru
Газета.Ru

Подробнее о событии

Сбер вводит новый вклад ко Дню Победы

Комсомольская правда06:28

Сбербанк повышает ставку по вкладу и вводит новый депозит

Псковское агентство информации04:55

Сбербанк повысил ставку по промовкладу

Российская газетавчера в 14:16

Сбер запускает «Вклад Победы» и повышает ставку по действующему вкладу «Дополнительный процент»

Новости Воронежавчера в 14:32

Сбербанк вводит новый вклад к Дню Победы и повышает ставки по вкладу «Дополнительный процент»

ИА БанкИнформСервисвчера в 14:16

Cбербанк одновременно с повышением ипотеки увеличит ставку по вкладу

РБК19:21

Сбербанк запускает новый вклад «Вклад в Победу»

Chelindustry.ruвчера в 14:09

Frank RG назвала самые доходные вклады с выплатой процентов вперед

Frank Media05:27
Интересное

Лавров заявил о насаждении США и ЕС тоталитаризма в международных делах

США и Евросоюз насаждают тоталитаризм в международных отношениях в попытках навязать другим свою позицию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.
Ведомости11:02