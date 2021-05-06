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Cбербанк одновременно с повышением ипотеки увеличит ставку по вкладу

Сбербанк с 7 мая повысит процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент». Об этом компания сообщила РБК. «Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года)», — уточняется в сообщении.В источнике
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