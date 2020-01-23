с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Общество Российские туристы отказываются от туров в Китай Один из крупнейших туроператоров России Интурист зафиксировал отказ туристов от поездки в Китай, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Политика Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент Оснований для проведения референдума по изменению Конституции РФ нет, предложенные президентом поправки могли бы быть приняты конституционным большинством Федерального собрания, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Гаджеты В Роскачестве определили лучшие смартфоны для студентов Новые модели пополнили общий список протестированных устройств, который уже состоит из 399 смартфонов от 33 брендов.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Единоборства Опубликован проморолик боя Емельяненко – Исмаилов Российская бойцовская организация АСА опубликовала свой проморолик посвященный грядущему поединку Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Политика Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в «Собиборе» РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леону Фельдгендлеру.

Футбол Агент Кокорина опроверг заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал заявление владельца «Сочи» Бориса Ротенберга на тему перехода игрока в сочинский клуб.У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит.

Наука В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.

Политика Путин встретился с матерью осужденной в России Наамой Иссахар Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффой Иссахар и заверил, что с девушкой все будет хорошо.

Футбол «Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.

Шоу-бизнес Цекало запретил детям упоминать о бывшей жене Продюсер Александр Цекало попросил приезжающих к нему в гости детей от бывшей супруги Виктории Галушко не говорить о маме.