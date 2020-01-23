с чего всё началось

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Армия и оружие В США объяснили присутствие своих войск в Сирии Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.

Шоу-бизнес Цекало запретил детям упоминать о бывшей жене Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме.

Общество ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании "С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.

Происшествия В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Общество Александр Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.

Общество Власти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.