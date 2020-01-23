Политика
РИА НовостиЦеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
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с чего всё началось
Господин Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» сообщил, что в марше помимо Меджлиса будут участвовать народные депутаты и «западные партнеры», чьи имена он не назвал.Коммерсантъвчера в 23:52
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Армия и оружие
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.
Шоу-бизнес
Цекало запретил детям упоминать о бывшей жене
Александра и Михаил редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме.
Кино
Названы сроки премьеры фильма «Капитан Марвел 2»
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Общество
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
Происшествия
Диагноз «коронавирус» у прибывших в Петербург из Китая мужчин исключён
Обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)», сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына
Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.
Общество
Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость на 1 млрд рублей
Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет недвижимостью, стоимость которой составляет 1 млрд рублей, пишет русская служба Би-би-си.
Гаджеты
В Великобритании создали новый тип скоростной постоянной памяти
В Великобритании группа учёных из университета Ланкастера создала новый тип сверхскоростной постоянной памяти.
Происшествия
В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей
По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Общество
Власти Китая закрыли город Ухань из-за распространения коронавируса
Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Автомобильный бренд Aurus проводит тест-драйвы сразу трёх машин: Komendant, Arsenal и Senat.
Политика
Владимир Путин прибыл в Израиль
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Футбол
Фердинанд: «МЮ потратил 600 млн, а лучшие игроки сейчас – воспитанники!»
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал поражение бывшей команды от "Бернли" (0:2) в матче 24-го тура АПЛ.Я фанат футбола.
Экономика
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Общество
Министр культуры Любимова удалила или скрыла свои записи в ЖЖ
Министр культуры Ольга Любимова удалила или скрыла свои записи от пользователей в своем блоге в LiveJournal.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
В Пермском крае назначена и.о. главы правительства
В Пермском крае обязанности председателя регионального правительства возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину.
Экономика
«Новатэк» привлечет внешнее финансирование для «Арктик СПГ-2»
Глава «Новатэка» уточнил, что всего для «Арктик СПГ-2» планируется привлечь от 9 до 11 миллиардов долларов внешних инвестиций.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Политика
Суд признал незаконным выговор майору космических войск РФ из-за пчелы
Суд признал незаконным выговор начальнику отдела материального обеспечения войсковой части №14272 (Тамбовская область) майору Игорю Ряскову.
Происшествия
Школы и детсады Екатеринбурга проверяют из-за сообщения о минировании
В Екатеринбурге организована проверка всех школ и детских садов в связи с поступившей информацией о минировании.