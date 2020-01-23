Политика

РИА НовостиРИА НовостиЦеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
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с чего всё началось
Господин Чубаров в эфире украинского «Пятого канала
» сообщил, что в марше помимо Меджлиса будут участвовать народные депутаты и «западные партнеры», чьи имена он не назвал.
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В Крыму предложили украсить автозаки, что встретить очередной марш Чубарова

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В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»

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Московский Комсомолец03:28
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Армия и оружие

В США объяснили присутствие своих войск в Сирии

Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.
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Названы сроки премьеры фильма «Капитан Марвел 2»

REGNUM вчера в 23:56
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ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

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РИА Новости 02:07
Происшествия

Диагноз «коронавирус» у прибывших в Петербург из Китая мужчин исключён

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Paparazzi.ru 02:48
Общество

Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость на 1 млрд рублей

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет недвижимостью, стоимость которой составляет 1 млрд рублей, пишет русская служба Би-би-си.
БИЗНЕС Online 01:31
Гаджеты

В Великобритании создали новый тип скоростной постоянной памяти

В Великобритании группа учёных из университета Ланкастера создала новый тип сверхскоростной постоянной памяти.
Актуальные Новости 20 января в 04:40
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
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Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
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Власти Китая ввели запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает местное издание Global Times.
БИЗНЕС Online 02:55
Авто

Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Автомобильный бренд Aurus проводит тест-драйвы сразу трёх машин: Komendant, Arsenal и Senat.
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Владимир Путин прибыл в Израиль

Вести.Ru 03:16
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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
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Политика

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Известия вчера в 11:21
Футбол

Фердинанд: «МЮ потратил 600 млн, а лучшие игроки сейчас – воспитанники!»

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал поражение бывшей команды от "Бернли" (0:2) в матче 24-го тура АПЛ.Я фанат футбола.
Soccer.ru вчера в 17:55
Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС вчера в 15:56
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Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Общество

Министр культуры Любимова удалила или скрыла свои записи в ЖЖ

Министр культуры Ольга Любимова удалила или скрыла свои записи от пользователей в своем блоге в LiveJournal.
ФедералПресс 00:41
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Пятый канал 20 января в 06:41
Политика

В Пермском крае назначена и.о. главы правительства

В Пермском крае обязанности председателя регионального правительства возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину.
Российская газета 01:40
Экономика

«Новатэк» привлечет внешнее финансирование для «Арктик СПГ-2»

Глава «Новатэка» уточнил, что всего для «Арктик СПГ-2» планируется привлечь от 9 до 11 миллиардов долларов внешних инвестиций.
Компания 01:00
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
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Политика

Суд признал незаконным выговор майору космических войск РФ из-за пчелы

Суд признал незаконным выговор начальнику отдела материального обеспечения войсковой части №14272 (Тамбовская область) майору Игорю Ряскову.
БИЗНЕС Online 02:47
Происшествия

Школы и детсады Екатеринбурга проверяют из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге организована проверка всех школ и детских садов в связи с поступившей информацией о минировании.
RT на русском 02:51
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