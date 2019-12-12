Политика
РИА НовостиЦеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
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Происшествия
Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки
Суд в четверг арестовал на два месяца бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
Начальник Росгвардии Тульской области получил специальное звание
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину
Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Общество
Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Культура
Актер из сериала «Чужестранка» умер в 14 лет
Происшествия
Суд приговорил экс-замглавы Росгеологии Горринга к 3,5 годам колонии
Общество
На Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ
Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
Футбол
Стадион «Краснодар» отмечен премией в области спортивного бизнеса
Стадион ФК «Краснодар» получил награду в номинации «Эффективное управление спортивным объектом».
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.