Политика

РИА НовостиРИА НовостиЦеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
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В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США

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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
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В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
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Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика

В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17

Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
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Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже.
ТАСС 07:49
Политика

Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
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Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
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С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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На Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ

Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
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Стадион «Краснодар» отмечен премией в области спортивного бизнеса

Стадион ФК «Краснодар» получил награду в номинации «Эффективное управление спортивным объектом».
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Сколько россияне потратят на Новый год

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Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
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Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
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