Российская газетаЦеков отреагировал на отказ Киева соблюдать Минские соглашенияОтказ Киева от соблюдения Минских соглашений может обернуться серьезными проблемами.Российская газета«Этого «крючка» больше не существует на самом деле.Взгляд.руАрестович заявил, что Украина сняла себя "с крючка" минских соглашений.РЕН ТВВ феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.Взгляд.руЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскPiter.tvЦентральная Служба НовостейДума ТВВоенное делоМоя Москва.онлайнГородовойТелеканал 360°Политика СегодняПолитическая ЭкспертизаСлово и ДелоREGNUMНародные новостиПятый каналОбщественная служба новостейГазета.RuФАНИзвестияRuposters.ruНТВРосбалтПолитРоссияЭкономика сегодняРЕН ТВНациональная служба новостейКапитал страныRT на русскомПодробнее о событииЗахарова ответила на заявление Киева историей о «рыбе на сковородке»РБК18:58Пресс-секретарь МИД Захарова после слов Арестовича сравнила Украину с рыбой на сковородеРИА Новости17:34Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашенийВзгляд.рувчера в 15:59Захарова назвала место Украины, снявшейся с «крючка» Минских соглашенийREGNUM18:07Член Совфеда Цеков в ответ на слова о снявшейся с «крючка» Украине: США разжигают конфликтLenta.ru18:21В Совфеде рассказали, что ожидает Украину без Минских соглашенийМосковский Комсомолецвчера в 12:34Захарова иронично ответила на слова о снятии Киева «с крючка» Минских соглашенийИзвестиявчера в 14:50Показать ещёОценить1,2KПоделиться