Будьте в Плюсе

Цеков отреагировал на отказ Киева соблюдать Минские соглашения

Отказ Киева от соблюдения Минских соглашений может обернуться серьезными проблемами.
Российская газета
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле.
Взгляд.ру
Арестович заявил, что Украина сняла себя "с крючка" минских соглашений.
РЕН ТВ
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Захарова ответила на заявление Киева историей о «рыбе на сковородке»
РБК18:58
Пресс-секретарь МИД Захарова после слов Арестовича сравнила Украину с рыбой на сковороде
РИА Новости17:34
Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашений
Взгляд.рувчера в 15:59
Захарова назвала место Украины, снявшейся с «крючка» Минских соглашений
REGNUM18:07
Член Совфеда Цеков в ответ на слова о снявшейся с «крючка» Украине: США разжигают конфликт
Lenta.ru18:21
В Совфеде рассказали, что ожидает Украину без Минских соглашений
Московский Комсомолецвчера в 12:34
Захарова иронично ответила на слова о снятии Киева «с крючка» Минских соглашений
Известиявчера в 14:50

Интересное