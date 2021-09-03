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Цеков отреагировал на отказ Киева соблюдать Минские соглашения

Отказ Киева от соблюдения Минских соглашений может обернуться серьезными проблемами.
Российская газета
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле.
Взгляд.ру
Арестович заявил, что Украина сняла себя "с крючка" минских соглашений.
РЕН ТВ
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.
Взгляд.ру

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