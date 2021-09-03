Российская газетаЦеков отреагировал на отказ Киева соблюдать Минские соглашенияОтказ Киева от соблюдения Минских соглашений может обернуться серьезными проблемами.Российская газета«Этого «крючка» больше не существует на самом деле.Взгляд.руАрестович заявил, что Украина сняла себя "с крючка" минских соглашений.РЕН ТВВ феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции.Взгляд.руЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvЦентральная Служба НовостейМой БрянскДума ТВВоенное делоМоя Москва.онлайнГородовойПолитическая ЭкспертизаСлово и ДелоНациональная служба новостейПятый каналГазета.RuLife.ruREGNUMПолитРоссияiReactorПолитика СегодняРЕН ТВНародные новостиРосбалтИзвестияФАНТелеканал 360°ГлагоLРоссийский ДиалогНТВПодробнее о событииЗахарова ответила на заявление Киева историей о «рыбе на сковородке»РБК18:58Захарова иронично ответила на слова о снятии Киева «с крючка» Минских соглашенийИзвестиявчера в 14:50Захарова назвала место Украины, снявшейся с «крючка» Минских соглашенийREGNUM18:07Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашенийВзгляд.рувчера в 15:59Член Совфеда Цеков в ответ на слова о снявшейся с «крючка» Украине: США разжигают конфликтLenta.ru18:21Цеков пообещал проблемы Украине после отказа от Минских соглашенийОбщественная служба новостейвчера в 16:36Пресс-секретарь МИД Захарова после слов Арестовича сравнила Украину с рыбой на сковородеРИА Новости17:34Показать ещёОценить1,3KПоделиться