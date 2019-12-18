Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Западнотехасская нефть WTI дешевела к этому времени на 0,08%, до 60,80 долларов за бочку. Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало в среду официальные данные по недельным запасам нефти в стране.
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Политика
В Москве началась большая пресс-конференция Путина
В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Политика
В Госдуме отреагировали на угрозы США подрядчику «Северного потока-2»
США уверовали в собственную исключительность, потому используют угрозы, шантаж и санкции, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя попытки американских сенаторов запугать подрядчика «Северного потока-2».
Политика
Путин сделал замечание журналистам
Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из зала выкрикнул вопрос про мусор в Ленинградской области.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Общество
Появилось видео, как дамба ночью спасла Петербург от беды
Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
Политика
Узбекистан признан страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Футбол
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Общество
«Ведомости»: производство шампанского может упасть в два-три раза
Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович отметил в комментарии изданию, что запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза.
Политика
Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла страны на Ямайке (по совместительству).
Политика
Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг встретился с членами палаты лордов Великобритании, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова, отметив, что это первый с 2016 года визит британских парламентариев в Россию.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Политика
Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника — генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Общество
На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
Путин заявил, что РФ постарается минимизировать последствия потепления
Путин заявил, что потепление климата напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам, РФ постарается минимизировать последствия потепления.
Общество
Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии
Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Происшествия
В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу
Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
Политика
Шефчович надеется на прорыв в трехсторонних консультациях по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Экономика
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group
Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Футбол
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Фигурное катание
Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
Политика
Лукашенко планирует провести переговоры с Путиным в Петербурге
Пресс-служба президента Белоруссии сообщает, что Лукашенко планирует продолжить переговоры с Владимиром Путиным «на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений».