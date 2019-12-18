Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

Западнотехасская нефть WTI дешевела к этому времени на 0,08%, до 60,80 долларов за бочку. Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало в среду официальные данные по недельным запасам нефти в стране.
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В Центре международной торговли в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
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Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений опубликовала на своей странице в Instagram сделанную в ночь на 19 декабря видеозапись того, как дамба и ее механизмы спасли Петербург от особо опасного наводнения.
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РБК 03:53
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Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг встретился с членами палаты лордов Великобритании, сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова, отметив, что это первый с 2016 года визит британских парламентариев в Россию.
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Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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РИА Новости 03:52
Общество

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Путин заявил, что потепление климата напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам, РФ постарается минимизировать последствия потепления.
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Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии

Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
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В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу

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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
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В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
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Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

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Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США

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Лукашенко планирует провести переговоры с Путиным в Петербурге

Пресс-служба президента Белоруссии сообщает, что Лукашенко планирует продолжить переговоры с Владимиром Путиным «на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений».
iReactor 02:11
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