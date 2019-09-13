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Sport24.ruSport24.ru«Цель — играть в футбол в стиле «Ливерпуля». Томас Цорн рассказал о трансферах «Спартака» все

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Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн быстро стал одной из важнейших фигур в клубе. Летом красно-белые расстались с целым рядом игроков и, по сути, создали новую команду. За всеми этими трансферами стоял Цорн.
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