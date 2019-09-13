Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн быстро стал одной из важнейших фигур в клубе. Летом красно-белые расстались с целым рядом игроков и, по сути, создали новую команду. За всеми этими трансферами стоял Цорн.

«Цель — играть в футбол в стиле «Ливерпуля». Томас Цорн рассказал о трансферах «Спартака» все

Технологии Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.

Футбол Зенит — Арсенал (Тула) 3:1 В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Политика Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором» Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Кино Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».

Политика Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.

Футбол Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Экономика В России увеличат материнский капитал В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Футбол Сульшер надеется, что де Хеа завершит карьеру в «МЮ» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер надеется, что вратарь Давид де Хеа продлит контракт с клубом.

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление Нейрохирург Александр Тушев на фоне слухов о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал в интервью "Вечерней Москве" о шансах на выздоровление больных с опухолью головного мозга и симптомах данного недуга.

Происшествия Экс-главе банка «Югра» предъявили новое обвинение По словам следователя, с момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении - о растрате средств банка "Югра" на сумму порядка 283 миллиардов рублей Под домашний арест Хотина отправили после задержания в апреле этого года.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Единоборства Путин лично поздравил Хабиба с победой над Порье Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Футбол Зидан: Бэйл — козёл отпущения в «Реале»? Мы все в одной лодке Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова нападающего Гарета Бэйла, который ранее сказал, что в мадридском клубе его сделали козлом отпущения.

Политика ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Здоровье В США хотят ограничить продажу вейпов В августе в штате Иллинойс была зарегистрирована, предположительно, первая в стране смерть из-за курения электронных сигарет Власти США намереваются значительно ограничить в стране продажу вейпов, передает ТАСС со ссылкой на американского министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете.