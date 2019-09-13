Футбол
Sport24.ru«Цель — играть в футбол в стиле «Ливерпуля». Томас Цорн рассказал о трансферах «Спартака» все
Новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн быстро стал одной из важнейших фигур в клубе. Летом красно-белые расстались с целым рядом игроков и, по сути, создали новую команду. За всеми этими трансферами стоял Цорн.
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Технологии
Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам
По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.
UfaTime.ru вчера в 22:16
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 14:52
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания 13:34
Политика
Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
Российская газета 20:34
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Кино
Фестиваль «Меридианы Тихого» стартовал на Дальнем Востоке
Во Владивостоке начался 17 Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого".
Радио Культура 07:28
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Хоккей
«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» благодаря шайбе Зарипова
Красная весна 14:34
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре
Пятый канал вчера в 15:11
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Футбол
Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 09:01
Экономика
В России увеличат материнский капитал
В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:47
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Футбол
Сульшер надеется, что де Хеа завершит карьеру в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер надеется, что вратарь Давид де Хеа продлит контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 06:01
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Нейрохирург Александр Тушев на фоне слухов о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал в интервью "Вечерней Москве" о шансах на выздоровление больных с опухолью головного мозга и симптомах данного недуга.
РИА Новости 18:44
Происшествия
Экс-главе банка «Югра» предъявили новое обвинение
По словам следователя, с момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении - о растрате средств банка "Югра" на сумму порядка 283 миллиардов рублей Под домашний арест Хотина отправили после задержания в апреле этого года.
Новости Югры 08:08
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Единоборства
Путин лично поздравил Хабиба с победой над Порье
Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Bethub.org вчера в 13:52
Футбол
Зидан: Бэйл — козёл отпущения в «Реале»? Мы все в одной лодке
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова нападающего Гарета Бэйла, который ранее сказал, что в мадридском клубе его сделали козлом отпущения.
Чемпионат 14:15
Политика
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Здоровье
В США хотят ограничить продажу вейпов
В августе в штате Иллинойс была зарегистрирована, предположительно, первая в стране смерть из-за курения электронных сигарет Власти США намереваются значительно ограничить в стране продажу вейпов, передает ТАСС со ссылкой на американского министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.
Аргументы и Факты 11 сентября в 18:41
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете.
Политическая Экспертиза 21:27
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33