Белоусов напомнил, что предпринятые Россией в конце 2021 года попытки снизить напряженность между США и РФ, сделать обстановку в Европе и в мире более стабильной и предсказуемой не встретили со стороны Штатов и их союзников по НАТО ни поддержки, ни понимания.