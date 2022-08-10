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Цель по средствам: МРОТ предлагают повысить до 30 тыс. рублей

По информации «Известий», 11 августа группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда».
Известия
Документом предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тыс. рублей.
Известия
Согласно материалу, повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения.
URA.Ru
Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями» отметил, что пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год.
Известия

Подробнее о событии

МРОТ в России может вырасти до 30 тысяч рублей
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Цель по средствам: МРОТ предлагают повысить до 30 тыс. рублей
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