По информации «Известий», 11 августа группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда».
Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями» отметил, что пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год.
Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций, напомнив, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.
ВС РФ поддерживают два морских гуманитарных коридоров, которые являются безопасными для судов: Ранее источник сообщал, что Минобороны РФ заявило, что Киев планирует карательную операцию в Харькове по выявлению лояльных к России.
Белоусов напомнил, что предпринятые Россией в конце 2021 года попытки снизить напряженность между США и РФ, сделать обстановку в Европе и в мире более стабильной и предсказуемой не встретили со стороны Штатов и их союзников по НАТО ни поддержки, ни понимания.