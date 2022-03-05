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Целевой показатель инфляции на 2022 год в Китае установили на уровне 3%

"Рост индекса потребительских цен (инфляция) предполагается на уровне примерно 3%", - говорится в документе.
ТАСС
Согласно официальным данным, индекс потребительских цен (CPI) в Китае - ключевой показатель уровня инфляции - в 2020 году составил 2,5%, а в прошлом 0,9%.
ТАСС
По итогам 2021 года темпы экономического роста Китая достигли максимального за 10 лет значения, составив 8,1%. Объем ВВП превысил 114,36 трлн юаней (примерно $17,98 трлн по курсу на момент публикации данных).
ТАСС
Как заявил ранее замминистра финансов страны Сюй Хунцай, в 2022 году политика льготного налогообложения затронет прежде всего научно-технологический сектор, здравоохранение и общественное образование.
ТАСС

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В Китае ожидают инфляцию на уровне около 3% в 2022 году
RT на русском23:18
Целевой показатель инфляции на 2022 год в Китае установили на уровне 3%
ТАСС21:48
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