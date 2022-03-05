По итогам 2021 года темпы экономического роста Китая достигли максимального за 10 лет значения, составив 8,1%. Объем ВВП превысил 114,36 трлн юаней (примерно $17,98 трлн по курсу на момент публикации данных).
Врачи в Тюмени успешно вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после перенесенного коронавируса, так называемой "черной плесенью", известной как мукормикоз, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Областной клинической больницы №2.
Проводя специальную военную операцию на украинской территории, Россия не стремится разделить Украину на части, а добивается обеспечения гарантий своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.