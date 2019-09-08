с чего всё началось

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

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Происшествия В Санкт-Петербурге члена избиркома Шлейникову облили зеленкой Анна Шлейникова, член избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, заявила о том, что сегодня утром, 8 сентября, ее облили зеленкой после выхода из дома.

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