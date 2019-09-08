Политика

РИА НовостиРИА НовостиЦемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook
 заявил, что свидетель по делу о сбитом «Боинге» в Донбассе Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

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