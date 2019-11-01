Политика
Вести.RuЦемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами. В 2014 году мужчина являлся командиром отряда противовоздушной обороны ополченцев Донбасса в городе Снежное.
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с чего всё началось
В 1978-м поступил в Полтавское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище имени генерала армии Ватутина Николая Федоровича.РИА Новости07:00
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Наука
Большой брат следит за меньшими
Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
N+1 вчера в 08:27
Экономика
Депутаты просят проверить законность маркировки ЦРПТ
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» и КПРФ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность распоряжений правительства о введении цифровой маркировки товаров.
Milknews.ru вчера в 12:14
Футбол
В сети впервые появились фотографии специальной формы «МЮ» с драконами
В сети появились фотографии специального комплекта формы «Манчестер Юнайтед», который будет приурочен к празднованию китайского Нового года.
Спорт-Экспресс 16:15
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Политика
На Украине Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС
Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от «Нафтогаза Украины» и создание ее независимого оператора.
РБК вчера в 15:39
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США за всю историю
Президент Сирии Башар Асад назвал американского коллегу Дональда Трампа лучшим лидером за всю историю страны.
Вечерняя Москва вчера в 19:05
Наука
Теория параллельных миров с точки зрения квантовой физики
Физик Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического института рассматривает эту проблему в своей новой книге «Something Deeply Hidden».
Популярная механика 12:54
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Финансы
Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 18:26
Общество
Минстрой: только 23% городов России имеют благоприятную среду
"Если город набирает больше 180 баллов, то он имеет имеет благоприятную среду", - сказал на презентации глава Минстроя Владимир Якушев, уточнив, что сегодня среднее значение этого показателя по стране составляет 163 балла, и в итоге 23% российских городов имеют благоприятную среду.
РИА Новости 10:48
Общество
Polskie Radio (Польша): украинцы — двигатель польской экономики (Polskie Radio)
«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик.
ИноСМИ 13:00
Наука
Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле
Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.
N+1 11:40
Экономика
Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн
Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт 11:14
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru 15:17
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году
Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит острый характер, без принятия мер к концу 2030 года он составит около 3 млн человек.
РБК 14:02
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru вчера в 16:05
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
РИА Новости вчера в 09:38
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр вчера в 13:47
Хоккей
Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»
Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
ProstoProSport 07:48
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Гаджеты
Мировой рынок смартфонов показал рост
Последние два года на рынке мобильных устройств наблюдалась стагнация, однако за минувший квартал впервые за долгое время вновь был замечен подъем в годовом выражении.
UfaTime.ru 06:05
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Нева Спорт 14:08
Общество
Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября
Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.
Газета.Ru 15:49
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ 18:54
Космос
NASA одобрило проект миссии Lucy по изучению астероидов
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США согласовало и одобрило проект межпланетной станции Lucy, которая должна отправиться в первую космическую миссию по изучению троянских астероидов.
Naked Science 28 октября в 08:02
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 28 октября в 08:02
Происшествия
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru 17:58