Политика

Вести.RuВести.RuЦемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами. В 2014 году мужчина являлся командиром отряда противовоздушной обороны ополченцев Донбасса в городе Снежное.
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с чего всё началось

«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом

В 1978-м поступил в Полтавское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище имени генерала армии Ватутина Николая Федоровича.
РИА Новости07:00

Подробнее о событии

Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому

RT на русском10:27

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Вести.Ru09:20

Цемах заявил, что спецслужбы на Украине добивались от него «нужных показаний» по делу MH17

ТАСС08:43

Свидетель по делу MH17 раскрыл подробности «похищения» сотрудниками СБУ

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Командир ДНР рассказал, что ему обещали за сведения о малайзийском Boeing

News.ru07:16

Цемах рассказал об обещанном «домике в Голландии» за сведения о Boeing

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Большой брат следит за меньшими

Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
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Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
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