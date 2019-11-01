В 1978-м поступил в Полтавское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище имени генерала армии Ватутина Николая Федоровича.

с чего всё началось

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами. В 2014 году мужчина являлся командиром отряда противовоздушной обороны ополченцев Донбасса в городе Снежное.

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

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