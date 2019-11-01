Политика
Вести.RuЦемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами. В 2014 году мужчина являлся командиром отряда противовоздушной обороны ополченцев Донбасса в городе Снежное.
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с чего всё началось
В 1978-м поступил в Полтавское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище имени генерала армии Ватутина Николая Федоровича.РИА Новости07:00
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Общество
«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Говорит Москва 12:10
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК 13:19
Армия и оружие
TruthDig (США): непризнанные заслуги России в Сирии (Truthdig)
Как и весь мир, Россию застала врасплох так называемая арабская весна, мощной волной прокатившаяся по Ближнему Востоку и Северной Африке в 2010-2011 годах.
ИноСМИ 10:31
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
Шоу-бизнес
Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.
Газета.Ru 11:02
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12
Политика
«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом
В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
РИА Новости 07:00
Происшествия
Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
ТВ Центр 12:07
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
Суд отказал в эксгумации тела «пьяного» мальчика
В Кировской области суд отклонил ходатайство следователя об эксгумации тела ребенка, сбитого насмерть сотрудником полиции.
Lenta.ru 12:41
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Происшествия
Схема поборов ГИБДД от майора Андреева: «Перед каждой взяткой я отправлял сообщение»
Майор ГИБДД Андреев рассказал, как устроены их поборы.
47 новостей 10:59
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Бондарчук заговорили о ее скорой свадьбе
О скорой свадьбе Бондарчук намекнула и ее подруга Екатерина Мцитуридзе.
StarHit.ru 09:00
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Футбол
«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 14:32
Общество
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.
ТАСС вчера в 17:08
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38