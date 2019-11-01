Политика

Газета.RuГазета.RuЦемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
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«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом

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