В 1978-м поступил в Полтавское высшее зенитное ракетное командное краснознаменное училище имени генерала армии Ватутина Николая Федоровича.

с чего всё началось

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Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

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