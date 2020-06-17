с чего всё началось

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.

Шоу-бизнес Выбрано место похорон Леонида Куравлева Народный артист РСФСР Леонид Куравлев назвал место собственных похорон. Об этом сообщает портал dni.ru. 80

Футбол Наполи — Ювентус 0:0 (1-й тайм) Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал стартовый состав на финальный матч Кубка Италии против «Наполи».

Экономика Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры. 117

Здоровье Врач назвал последствия заболевания коронавирусом Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов. 2

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 57

Наука Физики предложили искать темную материю с помощью магнонов Сегодня многие физики ищут тяжелые частицы темной материи — вимпы.