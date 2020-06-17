Энергетика
Газета.RuЦена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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Адвокат Ефремова рассказал о здоровье артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова, рассказал о здоровье артиста.
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В Twitter появятся голосовые твиты
Пользователи социальной сети Twitter смогут записывать голосовые сообщения, пишет ТАСС.
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Общество
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«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Выбрано место похорон Леонида Куравлева
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Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
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Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
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Наполи — Ювентус 0:0 (1-й тайм)
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
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Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне
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Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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Врач назвал последствия заболевания коронавирусом
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
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Физики предложили искать темную материю с помощью магнонов
Сегодня многие физики ищут тяжелые частицы темной материи — вимпы.
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Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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Почему Япония приостановила развертывание американских комплексов ПРО
Япония планирует отказаться от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США.
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
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