Энергетика
Газета.RuЦена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями
Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин.
Ведомости вчера в 11:30
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Происшествия
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Общество
В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня
В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут быть использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
Газета.Ru 12:26
Футбол
«Химки» прошли лицензирование в РПЛ
Как стало известно «Советскому спорту», сегодня футбольный клуб «Химки» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в РПЛ и ждет официальные документы в клуб.
Советский спорт 09:21
Авто
Skoda тестирует обновленный кроссовер Skoda Karoq
Как изменится салон и оснащение, пока сказать сложно, но западные СМИ уверены, что обновленный Karoq получит гибридную силовую установку (ее, возможно, и тестируют с прицепом) и новую мультимедийную систему MIB3, которая сможет сама обновляться «по воздуху».
Автоновости дня вчера в 05:00
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Происшествия
И. о. главы СУ СК РФ по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП
Исполняющий обязанности главы следственного управления следственного комитета России Олег Потанин попал в ДТП.
Газета.Ru 12:22
Происшествия
Дагестанский чиновник попал в больницу после драки
Заместитель главы района Цунтинского района Дагестана попал в больницу после драки с местными жителями.
Lenta.ru 12:11
Политика
Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве
Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета 08:01
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Финансы
От Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
АБН 02:40
Происшествия
Михаила Ефремова привезли на допрос
Актера Михаила Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы на очередной допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 08:20
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
Наука
Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки
Evo-rus.com 08:56
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
Трамп и Минюст США потребовали приостановить публикацию книги Болтона
Не стал отставать от собратьев и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший этот пост в 2018-2019 годах.
Комсомольская правда 10:48
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины
Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5
Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37