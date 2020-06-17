с чего всё началось

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.

Экономика Московская биржа запустит торги иностранными акциями Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин. 5

Общество В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут быть использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.

Футбол «Химки» прошли лицензирование в РПЛ Как стало известно «Советскому спорту», сегодня футбольный клуб «Химки» успешно прошел лицензирование для участия в следующем сезоне в РПЛ и ждет официальные документы в клуб.

Авто Skoda тестирует обновленный кроссовер Skoda Karoq Как изменится салон и оснащение, пока сказать сложно, но западные СМИ уверены, что обновленный Karoq получит гибридную силовую установку (ее, возможно, и тестируют с прицепом) и новую мультимедийную систему MIB3, которая сможет сама обновляться «по воздуху». 6

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 330

Происшествия Дагестанский чиновник попал в больницу после драки Заместитель главы района Цунтинского района Дагестана попал в больницу после драки с местными жителями. 5

Политика Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.

Финансы От Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. 66

Происшествия Михаила Ефремова привезли на допрос Актера Михаила Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы на очередной допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил корреспондент "Интерфакса". 88

Общество В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы 17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 869

Политика Трамп и Минюст США потребовали приостановить публикацию книги Болтона Не стал отставать от собратьев и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший этот пост в 2018-2019 годах. 5

Политика США вводят новые санкции против Сирии США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. 345

Фигурное катание Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. 3