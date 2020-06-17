Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.
РБК09:34

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Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс13:50

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

Фонтанка.Ру12:20

Цена бензина АИ-95 побила все рекорды

Петербургский дневник10:03

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАСС11:21

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русском11:04

Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд

РИА Новости11:27

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБК09:34
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