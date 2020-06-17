Энергетика
Газета.RuЦена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх.Интерфакс08:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество
ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре
Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления.
РБК 11:32
Происшествия
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Политика
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
"Мы только что получили информацию из канцелярии президента Чешской Республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной.
РИА Новости 11:50
Политика
Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Происшествия
Ульяновские силовики задержали экстремистов из «Таблиги Джамаат»
В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили в квартирах злоумышленников запрещенную в нашей стране литературу, электронные носители информации с материалами экстремистского характера, банковские карты и средства связи.
Первый ульяновский портал 08:38
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM 08:29
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Авто
Mazda BT-50 примерила стиль Kodo к пикапу Isuzu D-Max
В отличие от второго поколения, основанного на модели Ford Ranger (T6), третье представляет собой перелицованный Isuzu D-Max новейшего образца.
Драйв 04:34
Футбол
Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций
Стал известен календарь осенних игр сборной России в Лиге наций. Сегодня УЕФА назвал даты проведения группового этапа турнира.
Бомбардир.ру 11:46
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Общество
Эксперимент: в Берлине почти 30 лет отдавали детей с улицы педофилам
Как сообщает портал DW.com, бездомных детей отдавали на усыновление педофилам.
РЕН ТВ 02:48
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Политика
В МИД прокомментировали ситуацию на индийско-китайской границе
Москва рассчитывает, что Пекин и Нью-Дели смогут найти взаимоприемлемые пути урегулирования напряженности на границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:36
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
Общество
В России спрос на туры в июне упал в 10 раз
Ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к падению в 10 раз оплаченного спроса россиян на отдых в июне относительно того же месяца прошлого года, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 07:53
Политика
Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
Политика
Напечатанные в России деньги украли в Йемене
Боевики йеменского «Южного переходного совета» украли у правительственных военных деньги, напечатанные в России по заказу местного центробанка, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:39
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Политика
В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии
Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
REGNUM 08:02
Энергетика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Впервые в 2019 г. зеленые электростанции опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 11:43
Футбол
Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины
Евро-футбол.ру 08:56
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Экономика
Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых
В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41