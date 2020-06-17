Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх.

с чего всё началось

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.

Общество ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления. 2,8K

Здоровье ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом. 905

Политика Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву "Мы только что получили информацию из канцелярии президента Чешской Республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной.

Политика Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Происшествия Ульяновские силовики задержали экстремистов из «Таблиги Джамаат» В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили в квартирах злоумышленников запрещенную в нашей стране литературу, электронные носители информации с материалами экстремистского характера, банковские карты и средства связи. 7

Происшествия Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве. 83

Общество В Москве побит температурный рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности. 115

Футбол Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций Стал известен календарь осенних игр сборной России в Лиге наций. Сегодня УЕФА назвал даты проведения группового этапа турнира.

Общество Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 2K

Политика США вводят новые санкции против Сирии США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. 334

Политика В МИД прокомментировали ситуацию на индийско-китайской границе Москва рассчитывает, что Пекин и Нью-Дели смогут найти взаимоприемлемые пути урегулирования напряженности на границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2

Общество В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке» Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Общество В России спрос на туры в июне упал в 10 раз Ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к падению в 10 раз оплаченного спроса россиян на отдых в июне относительно того же месяца прошлого года, сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 4

Политика Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза. 1,9K

Политика Напечатанные в России деньги украли в Йемене Боевики йеменского «Южного переходного совета» украли у правительственных военных деньги, напечатанные в России по заказу местного центробанка, сообщает Reuters. 5

Политика В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу. 168

Энергетика Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества Впервые в 2019 г. зеленые электростанции опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.