Энергетика
Газета.RuЦена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
Цена Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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с чего всё началось
Стоимость 95-го бензина растет безостановочно с середины апреля, она подскочила за это время уже более чем на 50%. И собеседники агентства на топливном рынке отмечают, что не видят причин для снижения цены на этот вид топлива: 95-го бензина на бирже явно не хватает, а спрос на него продолжает расти.Интерфакс08:35
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В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.
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Температура в Москве побила рекорд 1892 года
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