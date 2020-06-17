Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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с чего всё началось

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.
РБК09:34

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Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс13:50

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

Фонтанка.Ру12:20

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русском11:04

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАСС11:21

Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд

РИА Новости11:27

Цена бензина АИ-95 побила все рекорды

Петербургский дневник10:03

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБК09:34
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Общество

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ИА Красная Весна 12:38
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В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета вчера в 05:01
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
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Общество

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Газета.Ru вчера в 16:40
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Общество

Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР

Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
REGNUM 04:09
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Общество

В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса

Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:09
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Авто

Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ

Tvoe-avto.com вчера в 05:46
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
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Армия и оружие

Над Волгоградом авиация ЮВО проведет репетиции праздничного парада

На 20 июня намечена генеральная репетиция военного парада с участием пеших колонн, военной техники и боевой авиации.
Вечерний Волгоград 05:44
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Культура

Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы

Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
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Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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Авто

Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty

Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
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Общество

Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить

Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Страны НАТО подготовили ответ на усиление ядерного потенциала России

Газета.Ru 14:20
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Шоу-бизнес

Норкин с шутки начал первый эфир после смерти жены

ФАН вчера в 10:50
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Авто

Новый Citroen C4 показался на видео

Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
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Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors

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Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

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