Энергетика
Газета.RuЦена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Читать в источнике
Оценить3,3K
с чего всё началось
За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.РБК09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина против коронавируса
Решение прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы против коронавируса приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 17 июня заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо журналистам.
ИА Красная Весна 12:38
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета вчера в 05:01
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР
Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
REGNUM 04:09
Общество
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:09
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Авто
Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ
Tvoe-avto.com вчера в 05:46
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Армия и оружие
Над Волгоградом авиация ЮВО проведет репетиции праздничного парада
На 20 июня намечена генеральная репетиция военного парада с участием пеших колонн, военной техники и боевой авиации.
Вечерний Волгоград 05:44
Культура
Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы
Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
ИА Красная Весна 09:15
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Авто
Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty
Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
Автоновости дня 07:02
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Армия и оружие
Страны НАТО подготовили ответ на усиление ядерного потенциала России
Газета.Ru 14:20
Шоу-бизнес
Норкин с шутки начал первый эфир после смерти жены
ФАН вчера в 10:50
Авто
Новый Citroen C4 показался на видео
Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
SpeedMe вчера в 07:14
Технологии
Mail.ru запустила единую учётную запись для своих сервисов
Mail.ru Group запустила единую учётную запись VK Connect, которая работает для «ВКонтакте», Delivery Club и голосового помощника «Маруся».
Игромания.ру 09:28
Авто
Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.
Somanyhorses 14:20
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Газета.Ru 07:35
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52