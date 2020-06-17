За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб. Однако с начала июня бензин этой марки почти не подорожал, в результате разница в стоимости Аи-92 и Аи-95 выросла примерно до 7 тыс. руб. на тонну.

с чего всё началось

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, передает "Интерфакс". По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.

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