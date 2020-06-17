Энергетика
ИнтерфаксЦена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений
Стоимость 95-го бензина растет безостановочно с середины апреля, она подскочила за это время уже более чем на 50%. И собеседники агентства на топливном рынке отмечают, что не видят причин для снижения цены на этот вид топлива: 95-го бензина на бирже явно не хватает, а спрос на него продолжает расти.
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Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
ТАСС 08:56
Экономика
Оценены изменения тарифов ЖКХ с 1 июля
Российское правительство постановило, что во второй половине 2020 года цены на услуги вырастут на четыре процента, но не более.
Evo-rus.com 08:30
Общество
Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться
РИА Новости 08:36
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Кино
Эксперт рассказал, какое кино надо снимать после карантина
Режиссер пояснил, что пандемия не вызвала у него «никакой эмоциональной привязки, не возбудила творческое воображение», поэтому он намерен создавать то кино, которое задумывал прежде и стремиться к его воплощению.
ИА Красная Весна 09:28
Армия и оружие
Обнаружен секретный план Турции по вторжению в Грецию и Армению
В материалах судебного дела по попытке военного переворота в Турции был обнаружен план Генштаба государства по вторжению в Грецию и Армению.
Наша версия вчера в 12:58
Происшествия
В Саратовской области задержали членов экстремистской группировки
Как отмечается в релизе, в Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях были задержаны "лидеры и активные участники данной организации".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:43
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 15 июня в 05:45
Общество
В Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
У сотрудницы госпиталя был расстегнут комбинезон, не надет капюшон, также девушка не использовала защитные очки.
Российская газета 09:31
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Шоу-бизнес
Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием отца.
Znak.com 08:35
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Авто
Mazda превратила Isuzu D-Max в новый пикап BT-50
Компания Mazda показала пикап BT-50 третьего поколения. Модель принципиально новая: в основу легла платформа Isuzu D-Max.
Motor 04:53
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес
«Обворожительная школьница»: Лера Кудрявцева поразила мужчин своим образом
Кудрявцева дополнила свой образ атласной юбкой в пол, которая имела идеальное сочетание с пикантным верхом.
OvideO.ru 07:09
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Происшествия
В Одессе разбился легкомоторный самолет
В Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по городу.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Энергетика
Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится
Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".
Вести.Ru 07:22