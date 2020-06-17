Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила 56,751 тыс. руб. за тонну.

с чего всё началось

Днем в среду, 17 июня, стоимость АИ-95 «премиум» вырослa на 0,89% и достиглa 57,2 тыс. рублей. Всегo же с началa июня ценa тонны этой марки бензинa вырослa болеe чем на 9% и достиглa историческогo максимумa.

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