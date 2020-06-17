с чего всё началось

Днем в среду, 17 июня, стоимость АИ-95 «премиум» вырослa на 0,89% и достиглa 57,2 тыс. рублей. Всегo же с началa июня ценa тонны этой марки бензинa вырослa болеe чем на 9% и достиглa историческогo максимумa.

Происшествия Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.

Общество В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 807

Общество Въезд на Кубань с 21 июня станет проще Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. 705

Политика Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 188

Общество Названы сроки возобновления работы российских школ Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. 19

Спорт Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.

Общество Эксперимент: Детей в Германии 30 лет усыновляли педофилы При попустительстве властей Германии в течение 30 лет проводился эксперимент по усыновлению детей педофилами, который опирался на теорию, разработанную уже ушедшим от нас профессором педагогики, сообщает телеканал RTVi. 22

Политика Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Политика МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 445

Общество Генпрокурор заявил о росте выявляемых случаев коррупции в России Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации заявил про рост выявляемых случаев коррупции в стране. 3

Гаджеты Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России В Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC емкость аккумулятора составляет 125 мАч против 135 мАч в Mi Smart Band 4. В остальном устройства идентичные. 11

Общество Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19. 9

Экономика Жители России стали покупать более дешёвые продукты Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. 148

Политика Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые подозрения в адрес российских властей касательно "планов" совершить покушение на Габунию абсурдны и не соответствуют действительности.