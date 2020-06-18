Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена 95-го бензина на бирже побила исторический рекорд

Днем в среду, 17 июня, стоимость АИ-95 «премиум» вырослa на 0,89% и достиглa 57,2 тыс. рублей. Всегo же с началa июня ценa тонны этой марки бензинa вырослa болеe чем на 9% и достиглa историческогo максимумa.
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Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович объяснил в среду, 17 марта, в беседе с газетой «Вечерняя Москва
» подорожание бензина АИ-95, цена которого на бирже достигла 56,7 тыс. рублей за тонну.
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Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

ТАСС19 июня в 07:06

Оптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю

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Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

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Впервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Петербургский дневник19 июня в 13:54

Оптовая цена на 95-й бензин в РФ снизилась впервые за текущую неделю

ИА Красная Весна19 июня в 07:25

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

РИА Новости19 июня в 01:00

Эксперт прокомментировал подорожание бензина АИ-95

Известия17 июня в 18:26
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Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве

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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

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Эксперты считают, что платформа MediaTek Helio G35 станет одним из вариантов Helio P35, однако особое внимание в ней будет уделено игровой производительности.
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Умерла 18-летняя популярная российская блогерша

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В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Газета.Ru вчера в 17:49
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Футбол

«Уфа» обыграла «Тамбов» в матче РПЛ

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Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

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Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Режиссёр Алексей Учитель завершил съёмки фильма о Викторе Цое

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В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области.
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Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

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В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

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От Федерации биатлона Подмосковья кандидатом в состав членов правления СБР стал Алексей Нуждов, а делегатом на конференцию стала Татьяна Аникеева.
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В ПФР сказали, кому повысят пенсии до 16 тысяч рублей

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Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»

Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод.
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