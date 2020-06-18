с чего всё началось

Днем в среду, 17 июня, стоимость АИ-95 «премиум» вырослa на 0,89% и достиглa 57,2 тыс. рублей. Всегo же с началa июня ценa тонны этой марки бензинa вырослa болеe чем на 9% и достиглa историческогo максимумa.

Футбол Между Роналду и Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии против "Наполи", сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 496

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Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года. 18

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,7K

Гаджеты Realme C11 станет первым смартфоном с MediaTek Helio G35 Эксперты считают, что платформа MediaTek Helio G35 станет одним из вариантов Helio P35, однако особое внимание в ней будет уделено игровой производительности.

Общество Умерла 18-летняя популярная российская блогерша 18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram. 144

Общество Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах. 591

Политика Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. 11

Культура Режиссёр Алексей Учитель завершил съёмки фильма о Викторе Цое Петербургский режиссёр Алексей Учитель завершает работу над новым фильмом под названием «Цой», посвящённом лидеру группы «Кино», которому 21 июня исполнилось бы 58 лет, передаёт ТАСС.

Здоровье В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области. 43

Политика Суд в Ереване отказался арестовывать оппозиционера Царукяна Главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, решено не арестовывать, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян. 13

Наука Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.

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