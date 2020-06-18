Энергетика
ИзвестияЦена 95-го бензина на бирже побила исторический рекорд
Днем в среду, 17 июня, стоимость АИ-95 «премиум» вырослa на 0,89% и достиглa 57,2 тыс. рублей. Всегo же с началa июня ценa тонны этой марки бензинa вырослa болеe чем на 9% и достиглa историческогo максимумa.
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с чего всё началось
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович объяснил в среду, 17 марта, в беседе с газетой «Вечерняя Москва» подорожание бензина АИ-95, цена которого на бирже достигла 56,7 тыс. рублей за тонну.Известия17 июня в 18:26
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