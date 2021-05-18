Губернатор Петербурга не исключил усиления ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и количества госпитализаций.