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Экономика

Цена Brent достигла $70 впервые с 15 марта

Котировки нефти марки Brent достигли $70 впервые с 15 марта. По данным 10:11 Мск Brent подорожала 0,94%, до $70,11. Цена марки WTI выросла на 0,9%, до $66,87.В источнике

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent впервые с середины марта поднялась выше 70 долларов за баррель

Эхо Москвы04:31

Котировки Brent и WTI растут на оптимизме по поводу спроса

Росбалт06:51

Котировки нефти Brent могут превысить 67 долларов за баррель

Народные новости16 мая в 06:47

Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель

RT на русском03:23

Возможен подъем котировок нефти выше $70/барр. в ближайшее время - BCS Express

Финмаркет02:11

Нефть дорожает на оптимизме по поводу спроса

ПРАЙМ06:10

Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

РИА Новости03:29
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Губернатор Петербурга не исключил усиления ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и количества госпитализаций.
ТАССвчера в 11:37