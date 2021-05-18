OilCapital.ruЦена Brent достигла $70 впервые с 15 мартаКотировки нефти марки Brent достигли $70 впервые с 15 марта. По данным 10:11 Мск Brent подорожала 0,94%, до $70,11. Цена марки WTI выросла на 0,9%, до $66,87.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоРЕН ТВOilCapital.ruГородовойИзвестияГТРК ПензаДума ТВДума ТВНТВДума ТВДума ТВЦентральная Служба НовостейРЕН ТВМоя Москва.онлайнГТРК ПензаПодробнее о событииЦена нефти марки Brent впервые с середины марта поднялась выше 70 долларов за баррельЭхо Москвы04:31Котировки Brent и WTI растут на оптимизме по поводу спросаРосбалт06:51Котировки нефти Brent могут превысить 67 долларов за баррельНародные новости16 мая в 06:47Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррельRT на русском03:23Возможен подъем котировок нефти выше $70/барр. в ближайшее время - BCS ExpressФинмаркет02:11Нефть дорожает на оптимизме по поводу спросаПРАЙМ06:10Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррельРИА Новости03:29Показать ещёОценить29Поделиться