Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению, падая на 2%, при этом стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель, впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.

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