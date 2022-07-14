Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению, падая на 2%, при этом стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель, впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.В источнике
На опубликованных кадрах запечатлены бойцы на аэродроме Мозырь в Белоруссии, они погружаются в военные автомобили с символикой V. Согласно дате и времени, указанным на видео, они прибыли в Гостомель 24 февраля в 13:20.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который прямо прописывает запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России.