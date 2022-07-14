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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель впервые с 11 апреля

Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению, падая на 2%, при этом стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель, впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.В источнике

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Цена нефти Brent упала ниже 95 долларов за баррель
Lenta.ru12:35
Цена Brent опустилась до $105,28 за баррель
Финмаркет12 июля в 02:16
Цена Brent на торгах опускалась ниже $95 за баррель
Интерфакс11:08
Цена нефти Brent опустилась ниже $95 за баррель впервые с 21 февраля
ТАСС10:18
Цена нефти Brent рухнула ниже $98 за баррель
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Фьючерс на нефть Brent на сентябрь упал на 2.34%
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $95 за баррель
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