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Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель

Стоимость нефти может вырасти по итогам седьмой недели подряд.
OilCapital.ru
На рынке нефти во вторник утром продолжается снижение, однако цена марки Brent остается выше 92 долларов за баррель.
ПРАЙМ
По состоянию на 8.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,24% — до 92,5 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,08%, до 91,25 доллара.
ПРАЙМ
В случае сильных результатов акции компаний поддержат рост цен на нефть.
ПРАЙМ

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Нефть подешевела после роста
Взгляд.ру00:16
Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель
Интерфаксвчера в 00:38
На 8.08 мск цена апрельских фьючерсов на Brent опускалась на 0,24% - до 92,5 доллара за баррель
ПРАЙМ00:18
Цены на нефть замерли на уровне семилетнего максимума
ИА Красная Весна01:04
У нефти Brent есть потенциал роста до $95 за баррель
REGNUM00:19
Цены на нефть находятся на семилетних максимумах
OilCapital.ruвчера в 01:57
Доброе утро! Нефть слаба, Азия преимущественно в минусе
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