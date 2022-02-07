«Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.