ИнтерфаксЦена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррельНа рынке нефти во вторник утром продолжается снижение, однако цена марки Brent остается выше $92 за баррель.Агентство нефтегазовой информацииЦена фьючерсов на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 4 февраля выросла на $2,77 (3,07%) — до $93,04 за баррель.OilCapital.ruУ цены Brent есть потенциал роста до $95 за баррель в среднесрочном периоде.REGNUMВ случае сильных результатов акции компаний поддержат рост цен на нефть.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMАК&МOilCapital.ruThe Moscow PostИА Красная ВеснаПодробнее о событииНефть дешевеет на 2% в ожидании итогов переговоров по СВПДПРАЙМ06:07Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррельИнтерфаксвчера в 00:38Brent подешевела до $92,53 за баррельThe Moscow Post01:26Цены на нефть замерли на уровне семилетнего максимумаИА Красная Весна01:04Цены на нефть находятся на семилетних максимумахOilCapital.ruвчера в 01:57Фьючерс на нефть Brent на апрель снизился на 0.76%АК&М04:21Стоимость нефти марки Brent увеличилась до 93,41 доллара за баррельМосква 24вчера в 23:39Показать ещёОценить1Поделиться