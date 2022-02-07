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Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель

На рынке нефти во вторник утром продолжается снижение, однако цена марки Brent остается выше $92 за баррель.
Агентство нефтегазовой информации
Цена фьючерсов на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 4 февраля выросла на $2,77 (3,07%) — до $93,04 за баррель.
OilCapital.ru
У цены Brent есть потенциал роста до $95 за баррель в среднесрочном периоде.
REGNUM
В случае сильных результатов акции компаний поддержат рост цен на нефть.
Агентство нефтегазовой информации

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Нефть дешевеет на 2% в ожидании итогов переговоров по СВПД
ПРАЙМ06:07
Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель
Интерфаксвчера в 00:38
Brent подешевела до $92,53 за баррель
The Moscow Post01:26
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ИА Красная Весна01:04
Цены на нефть находятся на семилетних максимумах
OilCapital.ruвчера в 01:57
Фьючерс на нефть Brent на апрель снизился на 0.76%
АК&М04:21
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