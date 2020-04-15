Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
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Ключевым фактором, оказывающим влияние на нефтяной рынок, остается спрос на энергоресурсы - «Нордеа банк»

Финмаркет04:52

Нефть коррекционно дорожает после выхода данных о её запасах в США

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Цена нефти Brent обвалилась ниже $28 за баррель впервые со 2 апреля

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Цена нефти Brent опустилась ниже $28

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Цена на нефть опустилась ниже 29 долларов за баррель

Российская газета04:50

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Эхо Москвы05:04

Нефть Brent подешевела до 31 доллара за баррель

Life.ru13 апреля в 04:31
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Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг

РИА Новости 13 апреля в 16:30
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Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

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Бой Фергюсона с Гэтжи может состояться 9 мая

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МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
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Общество

В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом

Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
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В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

RT на русском 02:55
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За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились 12 человек

Еще у 12 человек в Свердловской области подтвердилась коронавирусная инфекция. С начала пандемии число зараженных достигло 105.
Екатеринбург Онлайн 03:30
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Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Политика

Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
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Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
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Общество

В Омской области коронавирус выявили у жителей районов

В Омской области COVID-19 выявили у жителя Кормиловского района.
Регион online 03:17
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Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
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Общество

В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама

Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:20
5
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Здоровье

Число погибших от коронавируса на Украине перевалило за 100 – Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3764 случая коронавируса, 108 летальных, 143 пациента выздоровели.
Украина.ру 02:44
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Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
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Общество

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
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Общество

В Петушинском районе вводится особый режим по коронавирусу

Две женщины - 55 и 80 лет - умерли с этим диагнозом. В связи с этим на территории Петушинского района вводится особый режим по коронавирусу.
КП - Владимир 04:03
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Транспорт

Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков

В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
Москва 24 04:12
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Общество

Парламент Петербурга одобрил заморозку арендной платы для бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении губернаторский законопроект о "заморозке" арендной платы на городскую недвижимость для бизнесменов.
DP.RU 05:25
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Политика

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Наука

Эффективность блокирующего коронавирус лекарства подтвердили в Канаде

Канадские вирусологи подтвердили эффективность одного из препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
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Футбол

Футбольный клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ

Руководство футбольной команды "Армавир" из одноименного города в Краснодарском крае приняло решение отказаться от участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), об этом заявил президент клуба Валентин Климко.
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Аудитория Рунета в 2020 году пробьет планку в 100 млн пользователей

По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек - 79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в месяц).
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В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца

Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц.
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В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 15 апреля 2020, 11:40 — REGNUM В Курской области 15 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:40
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Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии

Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
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