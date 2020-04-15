Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).

Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

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