Энергетика
ВедомостиЦена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
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Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг
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Бой Фергюсона с Гэтжи может состояться 9 мая
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МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
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Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
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Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
RT на русском 02:55
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За сутки коронавирусом в Свердловской области заразились 12 человек
Еще у 12 человек в Свердловской области подтвердилась коронавирусная инфекция. С начала пандемии число зараженных достигло 105.
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В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
В Омской области коронавирус выявили у жителей районов
В Омской области COVID-19 выявили у жителя Кормиловского района.
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Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
Общество
В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама
Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:20
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Здоровье
Число погибших от коронавируса на Украине перевалило за 100 – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3764 случая коронавируса, 108 летальных, 143 пациента выздоровели.
Украина.ру 02:44
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Общество
В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов
Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
Общество
В Петушинском районе вводится особый режим по коронавирусу
Две женщины - 55 и 80 лет - умерли с этим диагнозом. В связи с этим на территории Петушинского района вводится особый режим по коронавирусу.
КП - Владимир 04:03
Транспорт
Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков
В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
Москва 24 04:12
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Парламент Петербурга одобрил заморозку арендной платы для бизнеса
Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении губернаторский законопроект о "заморозке" арендной платы на городскую недвижимость для бизнесменов.
DP.RU 05:25
Политика
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Наука
Эффективность блокирующего коронавирус лекарства подтвердили в Канаде
Канадские вирусологи подтвердили эффективность одного из препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Футбол
Футбольный клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Руководство футбольной команды "Армавир" из одноименного города в Краснодарском крае приняло решение отказаться от участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), об этом заявил президент клуба Валентин Климко.
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Экономика
Аудитория Рунета в 2020 году пробьет планку в 100 млн пользователей
По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек - 79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в месяц).
Российская газета 05:19
Общество
В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца
Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц.
ТАСС 04:33
Происшествия
В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 15 апреля 2020, 11:40 — REGNUM В Курской области 15 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:40
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12