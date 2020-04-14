Энергетика
ВедомостиЦена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Технологии
Приложение «Карта жителя Нижегородской области» пропало из Google Play
Нижегородцы стали активно использовать приложение после указа губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.
Ньюс-НН 10:17
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
Политика
Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
Футбол
Райан Гиггз: «Я был близок к уходу из „МЮ“, когда Бекхэм перешел в „Реал“»
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал о том, мог ли он когда-то покинуть "МЮ" во время карьеры игрока.
Soccer.ru 13:52
Происшествия
В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус
Воронеж, 14 апреля 2020, 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 14:39
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Общество
Главный гастроэнтеролог Минздрава назвал замену гречки
Как отметил Ивашкин, любая крупа полезна для здоровья человека, ведь она содержит белки и медленные углеводы.
News.ru 09:01
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Энергетика
WSJ сообщила о начале приостановки добычи нефтяными компаниями США
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal.
РБК 00:47
Политика
Сенатор назвал неадекватными заявления Турчинова о возвращении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает неадекватным прогноз Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию.
Аргументы недели вчера в 14:55
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Общество
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35
Политика
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК 12 апреля в 22:17
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Здоровье
На Урале два главврача ушли на карантин по коронавирусу. Один из них контактировал с тяжелобольным VIP-пациентом
Один из медиков, главврач ЦКБ №20 Семен Хмельникер, самоизолировался после контакта с VIP-пациентом, за жизнь которого борются медики.
URA.Ru 06:30
Политика
Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
Аргументы и Факты 12:15
Транспорт
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры
Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры С 15 апреля столичных автовладельцев, не оформивших цифровой пропуск на проезд, ждут серьезные проблемы.
Коммерсантъ 13:45
Политика
Лавров рассказал о деталях сноса памятника Коневу в Праге
РИА Новости 06:43
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Армия Правительства национального согласия Ливии после быстрого наступления заняла весь участок побережья от Триполи до границы с Тунисом.
Вести.Ru вчера в 18:35
Футбол
Станислав Черчесов: «Беговую дорожку делим с сыном»
Смотрим в постоянном режиме «Новости», давнишние футбольные матчи, ежедневно — беговая дорожка, которую делим пополам со Станиславом-младшим.
Московский Комсомолец 11:42
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости 10:26
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения
Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46
Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02