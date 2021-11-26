КоммерсантъЦена Brent опустилась ниже $75 за баррельХорошо ли подобран заголовок?ДаНетСтоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в январе на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 18:47 по Москве составила $74.84.КоммерсантъЯнварские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели к 19.13 мск на 10.27%, до $73.77 за баррель.News.ruСтоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к 16:45 мск снизилась на 5,3% и составила $73,95 за баррель.Frank MediaРиски снижения спроса на нефть из-за новых ограничений, накладываются на рост предложения из-за решения США и еще ряда стран о продаже нефти из стратегических резервов.Neftegaz.ruЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24РБК ИнвестицииREGNUMЭкономика сегодняКомсомольская правдаФАНУтроNewsРоссийская газетаМИР 24ПрофильГазета.RuЦентральная Служба НовостейOilCapital.ruRT на русскомLife.ruИА Красная ВеснаПодробнее о событииЦена на нефть марки Brent опустилась ниже $74 впервые с конца сентябряВедомости11:21Цена нефти Brent упала на 5% и опустилась до $78 за баррельРБК Инвестиции03:44Нефть Brent за день подешевела на 9% и опустилась ниже $75 за баррельREGNUM10:47Стоимость Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с 12 сентябряТАСС09:54Цена нефти WTI упала ниже $70 за баррель, Brent подешевела ниже 74 долларов впервые с 21 сентябряПРАЙМ11:00Виталий Громадин: новый штамм COVID-19 вызывает падение цен на нефтьРИА Новости06:13Цены на нефть ускорили падение до минимумов за девять недельИнтерфакс11:12Показать ещёОценить57Поделиться