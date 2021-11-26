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Цена Brent опустилась ниже $75 за баррель

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Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в январе на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE
) к 18:47 по Москве составила $74.84.
Коммерсантъ
Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели к 19.13 мск на 10.27%, до $73.77 за баррель.
News.ru
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к 16:45 мск снизилась на 5,3% и составила $73,95 за баррель.
Frank Media
Риски снижения спроса на нефть из-за новых ограничений, накладываются на рост предложения из-за решения США и еще ряда стран о продаже нефти из стратегических резервов.
Neftegaz.ru

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