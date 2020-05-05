Энергетика
REGNUMЦена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост. Так, июльские фьючерсы Brent торгуются на уровне $29,02 за баррель (+6,6%).
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:25, Ашберн
Комментарии
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ в 2020 году
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2020 году в стране могут отменить проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) из-за профилактики коронавируса.
Московский Комсомолец 07:10
Политика
Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского
Ермак подчеркнул, что Украина намерена обсуждать внесение изменений в свои законы касательно Донбасса только с представителями «гражданского общества» региона, у которых есть только украинское гражданство и которые не воевали против боевиков ВСУ.
REGNUM 04:22
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в больницу Москвы
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и тренер Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы.
Голос Эренлара 05:30
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Шоу-бизнес
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Для борьбы с коронавирусом Тедрос Аданом Гебрейесус призвал увеличить производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.
Bash.News 04:04
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Общество
Шведский эпидемиолог оценил действенность жёстких карантинных мер
Советник генсека ВОЗ назвал только две основные действенные меры, на которые власти Швеции опирались в своей стратегии по борьбе с коронавирусом — это тщательное мытьё рук и соблюдение социальной дистанции.
REGNUM 07:08
Здоровье
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
Газета.Ru 04:15
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов
Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости 04:00
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Наука
Создано способное победить коронавирус антитело
Lenta.ru 07:14
Армия и оружие
США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР
Соединенные Штаты хотят купить боеприпасы и системы вооружений у стран бывшего Советского Союза для использования в различных целях.
Газета.Ru 01:38
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело 06:02
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин.
Газета.Ru вчера в 15:47
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Единоборства
Глава UFC рассказал о невероятном богатстве Нурмагомедова
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show рассказал о сложностях организации боя-реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Lenta.ru 06:25