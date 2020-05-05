Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост. Так, июльские фьючерсы Brent торгуются на уровне $29,02 за баррель (+6,6%).

Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ в 2020 году Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2020 году в стране могут отменить проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) из-за профилактики коронавируса. 35

Политика Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского Ермак подчеркнул, что Украина намерена обсуждать внесение изменений в свои законы касательно Донбасса только с представителями «гражданского общества» региона, у которых есть только украинское гражданство и которые не воевали против боевиков ВСУ. 25

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 454

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 1,6K

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в больницу Москвы Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и тренер Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц Москвы.

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Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 210

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Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 1

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Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Общество Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru.

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