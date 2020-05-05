Энергетика

REGNUMREGNUMЦена Brent поднялась выше $29 за баррель

Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост. Так, июльские фьючерсы Brent торгуются на уровне $29,02 за баррель (+6,6%).
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

РИА Новостивчера в 22:07

Худшее позади: нефть дорожает вместе с ростом деловой активности в мире

Вести.Ru05:51

Цена нефти Brent поднялась выше $29

ТАСС02:51

Июньские фьючерсы нефти Brent поднялись выше $29

Известия03:45

Цены на нефть ускорили рост на фоне надежд на восстановление спроса

News.ru07:20

Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

URA.Ru00:00

Цена на нефть марки Brent выросла почти на 6%

Эхо Москвывчера в 18:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:29, Ашберн

Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:29, Ашберн

Комментарии

Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
89
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,6K
Авто

Приобретение авто после отмены самоизоляции станет невыгодной

CarsWeek.ru вчера в 03:34
186
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
18
Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
346
Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
1,8K
Футбол

Евсеев — о спартаковском футболе и Тедеско

Всегда говорили: спартаковский футбол. Пришел Тедеско — я слова такого про него не слышу.
Спорт-Экспресс 08:20
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Здоровье

Томенко сделал предложение кабмину: надбавки для уборщиц и лифтеров в больницах на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram о нескольких предложениях от региона по поддержке сотрудников медучреждений, которые остались "в тени".
Алтапресс 07:59
Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в Росатом. Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
50
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

REGNUM 06:48
202
Происшествия

В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧП

Туристов доставили в полицейский участок острова Пханган, где им были предъявлены обвинения в нарушении чрезвычайного положения и употреблении наркотиков.
ТАСС 07:04
2
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,9K
Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
2
Общество

В Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах

Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
АиФ Санкт-Петербург 09:13
2
Наука

Приматы и летучие мыши оказались самыми стойкими к опьянению

Evo-rus.com 06:58
32
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
7
Гаджеты

Первые смарт-часы Vivo могут получить круглый дисплей

3DNews 08:16
Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:56
244
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,2K
Авто

Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров

SpeedMe вчера в 10:46
Политика

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
257
Общество

В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве

RT на русском 08:02
49
Общество

Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям

"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.
ТАСС 09:23
4
Происшествия

В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:27
43
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
487
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
160
Гаджеты

Плата ASRock Z490 Aqua для энтузиастов СЖО выйдет ограниченной серией

3DNews 08:18
2
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
235
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное