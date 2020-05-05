Энергетика
REGNUMЦена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост. Так, июльские фьючерсы Brent торгуются на уровне $29,02 за баррель (+6,6%).
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:29, Ашберн
Комментарии
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Авто
Приобретение авто после отмены самоизоляции станет невыгодной
CarsWeek.ru вчера в 03:34
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Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
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В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Футбол
Евсеев — о спартаковском футболе и Тедеско
Всегда говорили: спартаковский футбол. Пришел Тедеско — я слова такого про него не слышу.
Спорт-Экспресс 08:20
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Томенко сделал предложение кабмину: надбавки для уборщиц и лифтеров в больницах на Алтае
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram о нескольких предложениях от региона по поддержке сотрудников медучреждений, которые остались "в тени".
Алтапресс 07:59
Политика
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в Росатом. Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧП
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ТАСС 07:04
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
Общество
В Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах
Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
АиФ Санкт-Петербург 09:13
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Приматы и летучие мыши оказались самыми стойкими к опьянению
Evo-rus.com 06:58
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:56
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Авто
Представлен новый стандарт зарядки для электрокаров
SpeedMe вчера в 10:46
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
Общество
В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве
RT на русском 08:02
Общество
Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям
"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.
ТАСС 09:23
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В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:27
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26