Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,3% и достигла отметки $27,84 за баррель. Об этом свидетельствовали данные торгов на 22:44 мск в понедельник, 4 мая. Стоимость фьючерса нефти WTI также выросла на 4,67% и достигла отметки $23,33 за баррель.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:26, Ашберн
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