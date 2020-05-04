Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,3% и достигла отметки $27,84 за баррель. Об этом свидетельствовали данные торгов на 22:44 мск в понедельник, 4 мая. Стоимость фьючерса нефти WTI также выросла на 4,67% и достигла отметки $23,33 за баррель.

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%

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