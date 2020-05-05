Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост. Так, июльские фьючерсы Brent торгуются на уровне $29,02 за баррель (+6,6%).

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 40

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6K

Политика NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина". 824

Политика Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России. 1,5K

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 223

Общество Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России С 5 мая в России начал действовать закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,6K

Общество Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. 38

Экономика Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. 711

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 10

Общество В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. 1

Происшествия СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова. 4

Общество В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить. 52

Космос Китай впервые запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5B» Китай, еще полмесяца назад закрытый на карантин из-за коронавиурса, настолько быстро возвращается к нормальной жизни, что уже готов к прорывам - 4 мая впервые запустили ракету носитель "Чанчжэн-5В".

Общество Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, был перевезён из Махачкалы в одну из больниц Москвы. 2

Общество Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что в его адрес поступают письма от жителей, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов». 1

Общество В России от коронавируса умерли трое журналистов Сегодня, 5 мая, стало известно, что в России от коронавируса умерли трое журналистов.