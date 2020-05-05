Энергетика

REGNUMREGNUMЦена Brent поднялась выше $29 за баррель

Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост. Так, июльские фьючерсы Brent торгуются на уровне $29,02 за баррель (+6,6%).
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Нефть дорожает из-за надежд на восстановление спроса

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Цены на нефть ускорили рост на фоне надежд на восстановление спроса

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Цена нефти Brent поднялась выше $29

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Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

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Цена на нефть марки Brent выросла почти на 6%

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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

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Российский калий может пройти мимо Китая

«Уралкалий» не уверен в возможности поставок Один из крупнейших мировых производителей калия — «Уралкалий» — может отказаться от заключения долгосрочного контракта с Китаем из-за слишком низкой цены, которую для рынка задала Белоруссия.
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Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
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Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
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Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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