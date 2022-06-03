Бывший инженер Ford Motor и действующий глава Munro & Associates Сэнди Манро (Sandy Munro) после разборки одного из электрических пикапов Rivian R1T категорически заявил, что конструкция машины таит внушительный потенциал снижения себестоимости, а потому в текущем виде должна продаваться примерно по $100 000 за экземпляр, хотя производитель пока просит за базовую версию $67 500.