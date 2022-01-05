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Цена Brent превысила $81 за баррель впервые с ноября

Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в марте 2022 года в ходе торгов 5 января поднялась выше $81 за баррель впервые с конца ноября, следует из данных Межконтинентальной биржи.
Forbes
По состоянию на 17:20 мск цена мартовских фьючерсов на поставки смеси марки Brent росла на 2,3%, до 82,68 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,88%, до 80,09 доллара.
РИА Новости
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.
Финмаркет
Страны альянса ОПЕК+ по ранее утвержденному ежемесячно увеличивают на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу после сокращения в мае прошлого года на 9,7 миллиона баррелей в сутки, или более чем на 10%, из-за падения спроса на нефть во время пандемии.
Smotrim.ru

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