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Цена Brent превысила $81 за баррель впервые с ноября

Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в марте 2022 года в ходе торгов 5 января поднялась выше $81 за баррель впервые с конца ноября, следует из данных Межконтинентальной биржи.
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По данным торговой площадки, к 17:00 мск цена нефти ускорила свой рост до 81,14 доллара за баррель.
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В следующем месяце добычу хотят увеличить на 400 тысяч баррелей в сутки.
Компания
В обозримом будущем нефтяной рынок может вернуться к избытку предложения, и группа ОПЕК+ в таком случае будет вынуждена опять идти на сокращение добычи, пишет Bloomberg.
РБК

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