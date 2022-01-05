Страны альянса ОПЕК+ по ранее утвержденному ежемесячно увеличивают на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу после сокращения в мае прошлого года на 9,7 миллиона баррелей в сутки, или более чем на 10%, из-за падения спроса на нефть во время пандемии.
Аэропорт столицы Киргизии не располагает информацией о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в воздушной гавани Бишкека, сообщили РИА Новости в четверг в справочной аэропорта.
Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.