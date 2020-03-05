Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

ТАСС06:09

Цены на нефть Brent обвалились до минимума с июля 2017 года

РБК05:53

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов четверга

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Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

RT на русском05:43

Цены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне

Эхо Москвы06:30

Как коронавирус повлиял на сырьевой импорт Китая

Ведомостивчера в 06:47
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