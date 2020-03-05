Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

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